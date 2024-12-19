Віктор Бронюк розкрив, куди після школи вступив його 14-річний син та яку освіту він здобуває

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк розкрив, куди після школи вступив на навчання його 14-річний син.

Так, Данило не став закінчувати всі 11 класів. Після школи юнак вступив до Подільського наукового ліцею, що у Вінниці. У коментарі для "Люкс ФМ" Бронюк запевняє, що це заклад для обдарованої молоді. Син музиканта в ліцеї вивчає IT-технології. Після навчання артист сподівається, що Данило долучиться до родинного бізнесу. До слова, Віктор Бронюк є співвласником IT-компанії, у команді якої він хоче бачити й сина.

"Наразі він вступив до Подільського наукового ліцею. Це спеціалізований ліцей для обдарованої молоді у напрямку IT-технологій. Мені цікаво, напевно, бачити його в цьому напрямку, оскільки я є співвласником IT-компанії. Ми маємо свій продукт, яким користуються багато користувачів в Україні. Мені цікаво, щоб мій син також у цьому напрямку розкривався і, можливо, в майбутньому також став частиною команди", - поділився артист.

Віктор Бронюк із дружиною тасином / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

До речі, наразі у Данила перехідний вік. Як говорить Віктор Бронюк, із сином зараз вкрай необхідно підтримувати діалог, перебувати на зв'язку та бути друзями. Це допоможе не втратити взаємодовіру та повагу, а також й надалі перебувати у чудових батьківських стосунках.

"Важливо в цьому віці не втратити діалог. Якщо ми говоримо про підлітків, важливо не втрати взаємодовіру, взаємоповагу. Все ж таки, попри перехідний вік, перебувати постійно на зв'язку, бути в дружньому діалозі. Ми залишаємося друзями, це важливо!" – зазначив артист.

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