Віктор Бронюк розкрив, куди вступили на навчання його діти і чому відмовилися від освіти за кордоном

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк, який нещодавно відсвяткував 16 річницю шлюбу з дружиною, розсекретив, куди вступили на навчання його діти та чому вони відмовилися від освіти за кордоном.

Так, цьогоріч син та донька виконавця обрали нові навчальні заклади. 15-річна Єва після закінчення дев'ятого класу вступила до одного з коледжів Вінниці. Дівчина вивчатиме англійську мову та літературу, а також педагогічну діяльність. Тим часом 13-річний Данило став учнем Подільського ліцею з поглибленим вивченням IT-технологій.

Віктор Бронюк із дружиною та дітьми / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Донька зараз вступила до Вінницького фахового педагогічного коледжу на спеціальність "англійська мова, англійська література та викладацька діяльність". Син цьогоріч вступив до Подільського ліцею з напрямком IT. Так розділилося, що в доньки більше гуманітарний напрямок, а в сина більше інформаційні технології", - розповів артист в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Діти Віктора Бронюка від навчання за кордоном відмовилися. Як пояснив артист, він переконаний, що якісну освіту можна здобути в Україні. Однак у майбутньому цілком можливо, що вони розглядатимуть заклади навчання за межами країни.

Віктор Бронюк із сім'єю / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Можливо, ми в подальшому розглядаємо як варіант, аби поїхати навчатися за кордоном, але я вважаю, що базова освіта в Україні нічим не гірша, можливо, в якому сенсі навіть краща. Вона дає фундаментальні базові знання", - додав музикант.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олександр Попов розповів, як його дружина навчається в одному з університетів Лондона. Шоумен також розсекретив, яку спеціальність вона опановує.

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