Віктор Бронюк розсекретив, скільки витрачає на місяць, та назвав гонорар гурту "ТІК"

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк відверто розповів про свої заробітки та витрати на місяць.

Музикант зізнається, що йому на життя багато коштів не потрібно. Кожного місяця його витрати різняться. У середньому артист витрачає близько двох тисяч доларів. Однак Бронюку вдається неабияк економити завдяки електромобілю. Зокрема, музиканту не доводиться витрачати шалені кошти на пальне.

"Все одно є якогось рівня витрати. Вони пов'язані з організацією побуту, утриманням будинку. Все залежить від місяця. Буває понад дві тисячі доларів, буває менше. На бензин не витрачаю. Ми з дружиною придбали електромобілі і повністю перейшли на електрику", - розповів виконавець в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Віктор Бронюк / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Також музикант розсекретив, який зараз гонорар у гурту "ТІК". За словами артиста, нині за свій виступ колектив заробляє менше, ніж 10 тисяч доларів. Окрім того, в колективу набагато менше концертів, аніж було до війни.

"Наш гонорар зараз менше, ніж 10 тисяч доларів. Робота є, але раніше гурт "ТІК" називався найгастрольованішим колективом в Україні. Наш офіційний рекорд був 26 концертів на місяць, з Іриною Білик у рамках туру у нас було 24 концерти. Зараз ринок починає відроджуватися. Ми зараз їдемо до туру, замовлення є, але більше є запитів на якісь благодійні речі", - поділився співак.

Віктор Бронюк / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка зізналась, скільки заробляє на місяць. Дохід Катерині Реп'яховій приносить фотоблог.

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