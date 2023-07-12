Віктор Бронюк у 15 річницю шлюбу показав архівні фото зі свого весілля

Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк повідомив про свято у його родині. Артист разом з дружиною Тетяною святкує 15 річницю шлюбу.

У своєму Instagram виконавець зворушливо привітав кохану з кришталевим весіллям. Бронюк подякував дружині за щасливу родину та зазначив, що безмежно її кохає.

Віктор Бронюк із дружиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"15 років нашій родині! Кришталеве весілля! Кохана моя Тетяно, кохаю тебе так само сильно, відколи зустрів і відчув твоє серце! Дякую тобі за кожну нашу мить разом, за наших діток, за нашу родину! Щасливий з тобою завжди і понад усе хочу, щоб і ти була щасливою!" – адресував співак теплі слова коханій.

Віктор Бронюк із дружиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Також з нагоди свята виконавець опублікував архівні фото з їхнього весілля. Тетяна на святі була у розкішній білій сукні, а Віктор – у вишиванці та штанях світлого відтінку. Співак показав, які були обряди на весіллі, коли вони з обраницею крокували над вишитими рушниками, а також як пили ігристі напої.

Віктор Бронюк із дружиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, нещодавно хореограф Макс Чмерковський святкував шосту річницю шлюбу. Танцівник показав рідкісні фото зі свого весілля з танцівницею Петою Маргатройд.

Читайте також: