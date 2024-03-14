Віктор Бронюк вперше за тривалий час показав свою 15-річну доньку-красуню

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк повідомив про важливе свято у його родині. Єдина донька виконавця святкує день народження.

З нагоди свята артист присвятив Єві допис у своєму Instagram. Музикант привітав донечку з 15-річчям. Віктор Бронюк побажав Єві бути щасливою, а також, щоб всі її заповітні мрії здійснювалися.

Донька Віктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Євуся, з днем народження! Нехай твої солодкі 15 будуть найщасливіші! Втілюй всі-всі свої мрії легко і з радістю! Люблю тебе всім серцем", — звернувся до доньки виконавець.

Також співак показав, як Єва змінилася з роками. Зокрема, артист опублікував архівні кадри донечки, де вона була ще зовсім маленькою. Також Бронюк поділився і свіжим кадром. З роками Єва неабияк змінилася та стала справжньою красунею.

Донька Віктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

До привітань також долучилися підписники виконавця. Вони написали Єві чимало теплих та приємних слів із побажаннями.

Вітаємо вас і вашу дівчинку! Всього їй найкращого!

З днем народження вашу красуню! Щастя, миру і здійснення всіх мрій!

Яка красуня! Вітаю! Здійснення мрій та мирного неба!

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова показала рідкісне фото з дорослою донькою. Також знаменитість здивувала, як помітно підріс її син від репера Потапа.

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