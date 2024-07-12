Віктор Бронюк захопив рідкісним фото з дружиною-красунею та публічно звернувся до неї

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк разом з дружиною Тетяною розповіли про особливе свято для їхньої родини.

Так, сьогодні, 12 липня, пара святкує 16-ту річницю шлюбу. Тож, з нагоди свята у своєму Instagram співак опублікував фото з дружиною, яка позує у довгій спідниці та топі з піджаком. Сам Віктор для спільного виходу з коханою обрав костюм та сорочку. Під публікацією виконавець зворушливо звернувся до дружини й подякував їй за кохання та турботу.

"З нашою 16-тою річницею весілля, кохана. Люблю, ціную і дякую тобі за все, моя прекрасна", - привітав Віктор.

Віктор Бронюк з дружиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

До слова, прихильники та друзі співака також привітали його з річницею: "Вітаю вас!", "Всього найкращого вам".

Зазначимо, співак Віктор Бронюк у шлюбі з Тетяною виховує двох дітей – доньку Єву та сина Данила. До речі, нещодавно 15-річна Єва випустилася зі школи. Зірковий батько розсекретив, де вона навчатиметься та чому пішла зі школи.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий також ділився рідкісним фото з коханою та показав, як вона ним опікується після тяжкого поранення голови на фронті.

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