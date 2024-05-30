Віктор Бронюк замилував рідкісними фото з дружиною та з помітно підрослими сином і донькою

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк не з тих, хто охоче ділиться подробицями особистого життя та майже не тішить сімейним контентом.

Однак цього разу артист зробив виняток. 15-річна донька виконавця Єва святкує останній шкільний дзвоник. Дівчина випускається з дев'ятого класу. Тож, Бронюк разом із дружиною Тетяною та сином Данилом прийшли до школи підтримати Єву.

Віктор Бронюк із сім'єю / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

"Випуск і останній шкільний дзвоник Єви. 9 класів позаду, попереду багато цікавого", - підписав фото співак.

Віктор Бронюк не став ділитися, чи буде Єва йти на навчання до 10 класу. Утім, судячи з того, що артист зазначив, що його донька – випускниця, то, ймовірно, вона далі не збирається йти до школи, а здобуватиме освіту в іншому навчальному закладі.

Віктор Бронюк із сім'єю / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, цьогоріч у родині гімнастки Лілії Подкопаєвої теж є випускник. Син спортсменки – Вадим – закінчив школу в США.

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