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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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164
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Віктор Ющенко розсекретив повернення молодшого сина з США до України: чим він зараз займається

Тепер сім’я Віктора Ющенка у повному складі. Вони вже планують особливу родинну поїздку.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Віктор Ющенко

Віктор Ющенко / © instagram.com/victor_yushchenko

Третій президент України Віктор Ющенко розсекретив повернення наймолодшого сина з США до України.

Тарас Ющенко проживав за кордоном, де й здобував освіту. Наймолодший син Віктора Ющенка навчався в Массачусетському технологічному інституті. Юнак здобував освіту у сфері інженерії та наукових технологій. А це ж, виявляється, Тарас повернувся до України. Віктор Ющенко на проєкті «Ранок у великому місті» розповів, що його молодший син зараз у Києві. Ба більше, юнак працює на одному підприємстві, що пришвидшує перемогу України у війні з Росією.

«Так (приїхав — прим. ред.). Він закінчив навчання, працює в Києві на одному дуже цікавому закритому заводі, який працює на перемогу», — розповів третій президент.

Віктор Ющенко з дружиною та наймолодшим сином і Михайло Поплавський

Віктор Ющенко з дружиною та наймолодшим сином і Михайло Поплавський

Тож зараз сім’я Віктора Ющенка, у якого п’ять дітей та п’ять онуків, у повному складі. Вони планують родинну поїздку до рідного сели політика, а саме до Хоружівки, що у Сумській області. Сімейство обирає час, коли це буде безпечно.

«Зараз з’їхались всі діти. Ми обираємо такий день, щоб поменше стріляли, і поїдемо. Всі гуртом! У мене п’ятеро дітей і п’ятеро онуків, так що це немало», — поділився політик.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Олена Шоптенко, яка під час повномасштабної війни оселилась із сином в Австрії, заговорила про повернення до України. Хореографиня назвала головну умову свого переїзду.

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