- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 805
- Час на прочитання
- 1 хв
Віктор Ющенко зворушливо привітав дружину-красуню Катерину з важливим святом
Він щемко звернувся до своєї коханої та ніжно подякував їй за подружнє життя.
Третій президент України Віктор Ющенко публічно привітав свою дружину Катерину зі святом та поділився щирими словами про кохання.
У своєму привітанні з днем народження політик назвав дружину "чарівною силою", яка щодня творить дива не магією, а силою характеру, мудрістю і добрим серцем. Також у своєму дописі Facebook він зазначив, що його щастя — це вона і для нього велика честь бути її чоловіком.
"Моя Катерино, я пишаюся тобою і кожною хвилиною, проведеною поруч. Якщо мене спитають, що таке щастя, я просто покажу на тебе. Бо щастя — це ти, моя прекрасна дружина. Це честь бути твоїм чоловіком", — написав Ющенко.
Він наголосив, що завдяки дружині його життя наповнилося змістом і світлом, а їхнє кохання стало надійною опорою та джерелом натхнення.
"Ти — мій дім, моя радість і моє натхнення. З тобою я зрозумів, що таке справжнє кохання", — додав ексглава держави.
Також Ющенко побажав Катерині щасливого майбутнього, світлих емоцій та завжди відчувати підтримку їхньої любові.
Нагадаємо, нещодавно в родині Віктора Ющенка висловилися про ексневістку Лізу, яка живе в Росії. Вона була заміжня за сином експрезидента України, від якого народила доньку.