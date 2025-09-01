Віктор Ющенко зворушливо привітав дружину-красуню Катерину з важливим святом

Віктор Ющенко з дружиною Катериною / © Офіційний сайт Президента України

Третій президент України Віктор Ющенко публічно привітав свою дружину Катерину зі святом та поділився щирими словами про кохання.

У своєму привітанні з днем народження політик назвав дружину "чарівною силою", яка щодня творить дива не магією, а силою характеру, мудрістю і добрим серцем. Також у своєму дописі Facebook він зазначив, що його щастя — це вона і для нього велика честь бути її чоловіком.

"Моя Катерино, я пишаюся тобою і кожною хвилиною, проведеною поруч. Якщо мене спитають, що таке щастя, я просто покажу на тебе. Бо щастя — це ти, моя прекрасна дружина. Це честь бути твоїм чоловіком", — написав Ющенко.

Віктор Ющенко з дружиною Катериною / © facebook.com/president.ukraine

Він наголосив, що завдяки дружині його життя наповнилося змістом і світлом, а їхнє кохання стало надійною опорою та джерелом натхнення.

"Ти — мій дім, моя радість і моє натхнення. З тобою я зрозумів, що таке справжнє кохання", — додав ексглава держави.

Також Ющенко побажав Катерині щасливого майбутнього, світлих емоцій та завжди відчувати підтримку їхньої любові.

