Віктор Павлік 35 років тому і зараз: як змінювався імідж співака

Артист розпочав творчий шлях у 80-х.
Український співак Віктор Павлік розпочав свій творчий шлях ще 37 років тому.
Спершу артист працював художнім керівником ВІА "Еверест", згодом виступав у гурті "Анна Марія", а потім став активно працювати над сольною кар’єрою. Павлік змінював не лише репертуар, а й імідж.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати творчий шлях зірки українського шоу-бізнесу та як змінювалися образи артиста.
Наприкінці 80-х Віктор Павлік підкорив серця фанаток своїм стильним образом. Артист мав довге кучеряве волосся, модні луки та носив об’ємні сережки у лівому вусі.
У період від 1992 до 1995 року Павлік був солістом гурту "Анна Марія". Музиканти відіграли чимало концертів та дуже полюбилися фанатам.
Знаменитість полюбляв світити оголеним торсом. Віктор носив обтислі штани та шкіряні жилетки на голе тіло. Справжній фурор серед шанувальників Павлік спричинив після повернення з Туреччини до України із хітом "Шикидим".
Згодом артист обчикрижив довгі кучері та постав перед прихильниками з короткою зачіскою та борідкою.
Після різноманітних експериментів виконавець вже ж зупинився на короткій стрижці та зголив вуса і борідку. Артист більше не носить сережку у вусі та надає перевагу легкій щетині.
Нагадаємо, нещодавно сайт ТСН.ua показав, як змінилася за 25 років українська співачка Наталія Могилевська. Артистка розпочала сольну кар'єру у 90-х із натуральним кольором волосся та любила ніжний макіяж.