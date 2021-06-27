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Віктор Павлік 35 років тому і зараз: як змінювався імідж співака

Віктор Павлік 35 років тому і зараз: як змінювався імідж співака

Артист розпочав творчий шлях у 80-х.

Український співак Віктор Павлік розпочав свій творчий шлях ще 37 років тому.

Спершу артист працював художнім керівником ВІА "Еверест", згодом виступав у гурті "Анна Марія", а потім став активно працювати над сольною кар’єрою. Павлік змінював не лише репертуар, а й імідж.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати творчий шлях зірки українського шоу-бізнесу та як змінювалися образи артиста.

Наприкінці 80-х Віктор Павлік підкорив серця фанаток своїм стильним образом. Артист мав довге кучеряве волосся, модні луки та носив об’ємні сережки у лівому вусі.

1986 рік / © instagram.com/viktorpavlik
1986 рік / instagram.com/viktorpavlik

У період від 1992 до 1995 року Павлік був солістом гурту "Анна Марія". Музиканти відіграли чимало концертів та дуже полюбилися фанатам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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1994 рік / © instagram.com/viktorpavlik
1994 рік / instagram.com/viktorpavlik
© instagram.com/viktorpavlik
instagram.com/viktorpavlik

Знаменитість полюбляв світити оголеним торсом. Віктор носив обтислі штани та шкіряні жилетки на голе тіло. Справжній фурор серед шанувальників Павлік спричинив після повернення з Туреччини до України із хітом "Шикидим".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Згодом артист обчикрижив довгі кучері та постав перед прихильниками з короткою зачіскою та борідкою.

© instagram.com/viktorpavlik
instagram.com/viktorpavlik

Після різноманітних експериментів виконавець вже ж зупинився на короткій стрижці та зголив вуса і борідку. Артист більше не носить сережку у вусі та надає перевагу легкій щетині.

© instagram.com/viktorpavlik
instagram.com/viktorpavlik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2016 рік / © instagram.com/viktorpavlik
2016 рік / instagram.com/viktorpavlik
2019 рік / © instagram.com/viktorpavlik
2019 рік / instagram.com/viktorpavlik
2020 рік / © instagram.com/viktorpavlik
2020 рік / instagram.com/viktorpavlik

Нагадаємо, нещодавно сайт ТСН.ua показав, як змінилася за 25 років українська співачка Наталія Могилевська. Артистка розпочала сольну кар'єру у 90-х із натуральним кольором волосся та любила ніжний макіяж.