Віктор Павлік без сина поїхав на відпочинок і показав, як з дружиною час проводить

Український співак Віктор Павлік з дружиною, бізнесвумен і блогеркою Катериною Реп'яховою влаштували романтичну поїздку до Буковелю.

У своєму фотоблогу Реп'яхова поділилася, що деякий час з коханим проведе наодинці серед гір. Закохані одразу взялися за улюблений зимовий вид розваг – катання на лижах. Дружина співака у спорядженні приголомшила їхньою майстерністю.

За словами Катерини, вона стала прихильницею лиж ще 2013 року, а музикант – 1999 року, тому він зараз їздить доволі професійно та швидко. Так, закохані сповна насолодилися катанням і неймовірними краєвидами.

"Лижі – то моя велика любов від 2013 року. А Франкович на лижах від 1999 року. А 2001-го відкривав Буковель. Чоловік любить швидкість, а я ні. Завжди пам'ятаю, що вдома на мене чекає синочок", — написала блогерка.

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Крім того, Павлік з обраницею зробив спільне фото, на якому вони постають в обіймах на тлі природного пейзажу.

"Любов мого життя", — зізналася у почуттях Катерина.

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно родина Павліка побувала на гірському відпочинку повним складом. Зірковий батько ділився фото, як вчив 3-річного сина Михася кататися на лижах.

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