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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
2 хв

Віктор Павлік довів до сліз молодшу на 28 років дружину сюрпризом: "Досі шокована"

Співак запросив зіркову гостю на день народження Катерини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Віктор Павлік з дружиною

Віктор Павлік з дружиною / © instagram.com/repyahovakate

Український співак Віктор Павлік привітав свою дружину Катерину Реп’яхову з 32-річчям.

Так, з нагоди дня народження іменинниця організувала для себе свято й запросила найближчих до готельно-ресторанного комплексу. Святковий день не минув без сюрпризів. Зокрема, особливе вітання для Катерини підготував її зірковий чоловік. Віктор запросив виступити кумира коханої — співачку Наталію Бучинську.

Віктор Павлік і Наталія Бучинська / © instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік і Наталія Бучинська / © instagram.com/repyahovakate

Артистка увійшла до бенкетної зали під оплески і вручила дружині Павліка букет троянд. Від такої несподіванки іменинниця не могла стримати сліз, адже була шанувальницею Бучинської з дитинства. До речі, на екрані у залі якраз показали архівні фото, де ще зовсім маленька Катерина стоїть поруч з кумиром.

Після теплої зустрічі Наталія Бучинська виконала декілька пісень. Серед них хіти «Жоржини» і «Дівчина-весна». Під час виступу артистки Катерина станцювала з чоловіком, гостями і підспівувала улюбленій виконавиці.

«Моя мрія здійснилася. Любов мого дитинства і життя Наталія Бучинська. Я досі шокована. Дякую, коханий, за все!» — зворушила блогерка.

Катерина Реп’яхова і Наталія Бучинська / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп’яхова і Наталія Бучинська / © instagram.com/repyahovakate

Наталія Бучинська / © instagram.com/repyahovakate

Наталія Бучинська / © instagram.com/repyahovakate

Крім того, сам Павлік підготував для дружини ще один окремий виступ, який здивував не менше. Співак запросив струнний квартет і змусив гостей підспівувати його хіти. Катерина розповіла, що «для цього виступу були спеціально створені нові аранжування та розписані партитури саме під цей склад музикантів: струнний квартет, клавіші і гітара».

Нагадаємо, за день до цього Віктор Павлік з дружиною занурили сина Михасика у справжню казку. З нагоди його п’ятиріччя зіркові батьки влаштували вечірку і також запросили зіркових гостей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
105
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