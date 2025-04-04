Віктор Павлік після операції на серці назвав один нюанс, який нагадує про минуле

Віктор Павлік / © instagram.com/viktorpavlik

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Український співак Віктор Павлік через рік після операції на серці розповів про стан здоров'я.

Так, знаменитості минулого року провели надскладну операцію із заміни серцевого клапану. 59-річний Павлік в інтерв'ю 1plus1 ділиться, що після інтенсивної реабілітації з дотриманням усіх вимог лікарів його життя зараз значно покращилося й жоден дискомфорт його більше не турбує.

"Слава Богу, зараз усе добре. Операція була непростою — серце зупиняли на 40 хвилин, а загалом вона тривала близько 4 годин. Лікарі довго не могли запустити дихання. Потім розпочався непростий період реабілітації, який тривав майже три місяці. Біль вщух, і зараз я вже не відчуваю жодного дискомфорту", - поділився Павлік.

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Віктор Павлік / © instagram.com/viktorpavlik

Артист говорить, що дуже тішиться своєчасному зверненню до лікарів, адже, як виявилося пізніше, він перебував на межі життя та смерті. На щастя, після вдалого хірургічного втручання все налагодилося, але однаково про пережите співаку нагадує один нюанс:

"Я вдячний долі, що вчасно звернувся за допомогою. Потім я ще два тижні перебував у лікарні під наглядом, а далі поступово повертався до активного життя. Зараз продовжую займатися музикою, виступати на концертах. Єдине що, коли лежу в тиші перед сном, відчуваю легке металеве постукування всередині", – додав виконавець.

Нагадаємо, нещодавно зіркова психологиня Наталія Холоденко назвала невиліковний діагноз і яким популярним методом долала його симптоми.