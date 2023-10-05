Віктор Павлік поділився рідкісним фото свого 39-річного сина і онука

Український співак Віктор Павлік поділився з шанувальниками рідкісним фото зі своїм старшим сином Олександром.

На сторінці в Instagram артист розмістив знімок, на якому зображений 39-річний Олександр Павлік та його син та онук Віктора Франковича Давид.

"Син Сашко, та онук Давид! Мої", - підписав світлину Павлік.

Син та онук Віктора Павліка / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Своєю чергою шанувальники зазначили, що онук співака дуже схожий на його молодшого сина від блогерки Катерини Реп'яхової, дворічного Михасика.

Як відомо, у Віктора Павліка троє синів і донька. Двох синів йому народила попередня дружина Лариса Созаєва. Один з синів, Павло Павлік помер 2020 року після дворічної боротьби з раком кісток. Йому був 21 рік. Старший син артиста Олександр – учасник шоу "Х-Фактор", майстер спорту з мотокросу, співак. Також у Павліка є донька Христина.

Та наймолодший син Михайло, якого 15 червня 2021 року йому народила дружина Катерина Реп'яхова.

Нагадаємо, що раніше дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова прокоментувала велику різницю у віці між ними. Як відомо, Реп'яхова молодша від чоловіка майже на 30 років.

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