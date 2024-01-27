Віктор Павлік поділився рідкісним фото з донькою-копією та онуком

Український співак Віктор Павлік за лаштунками свого сольного концерту зробив знімок зі своєю єдиною донькою та онуком.

На своїй сторінці в Instagram виконавець потішив шанувальників сімейним контентом. І показав знімок з двома найріднішими людьми, зроблений перед його концертом. Так, Віктор у вишиванці позує перед камерою з помітно підрослим онуком. А поруч з ними його єдина донька – Христина.

Віктор Павлік з донькою Христиною та онуком / Фото: instagram.com/viktorpavlik

До слова, рідні артиста відвідали його концерт у Рівному в одному з готельно-ресторанних комплексів. У своєму фотоблогу Христина також поділилася декількома кадрами з татового виступу і залишила смайлик у формі сердечка.

Донька Віктора Павліка Христина на концерті тата / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Зазначимо, у Віктора Павліка є четверо дітей – старші сини Олександр і Павло, донька Христина й найменший син Михась, якого йому народила 29-річна блогерка Катерина Реп'яхова.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік вперше за тривалий час показав ще одну частину своєї великої родини. Виконавець показав рідкісні кадри з відпочинку зі своїм старшим сином Олександром і 14-річним онуком Давидом.

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