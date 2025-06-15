Віктор Павлік показав підрослого синочка і розсекретив йому особливий подарунок на 4-річчя

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/repyahovakate

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У родині українського співака Віктора Павліка та блогерки Катерини Реп'яхової особливе свято.

Син подружжя 15 червня зустрічає день народження. Михасю виповнюється вже чотири рочки. Від самого ранку хлопчик отримує привітання від рідних та близьких. Одні з перших Михася привітали з днем народження батьки.

Кімнату хлопчика прикрасили різноманітними повітряними кульками, що були наповнені гелієм. Тим часом Віктор Павлік вручив Михасю особливий подарунок. Хлопчик отримав від тата колонку, до якої можна під'єднати мікрофон та співати.

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Син Віктора Павліка святкує день народження / © instagram.com/repyahovakate

"Синку, вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, всього найкращого, синочку", - привітав артист.

Віктор Павлік / © instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова теж адресувала синочку теплі слова з привітаннями. Блогерка зазначила, що неабияк вдячна синові, що саме вона його мама. Реп'яхова ділиться, що щодня Михась вчить її новому, а вона намагається бути для нього найкращою мамою.

Віктор Павлік із сином / © instagram.com/repyahovakate

"З днем народження, моя зірко. Ти - мій подарунок, даний мені з любов'ю. І я буду для тебе тією мамою, яка завжди за тебе. Яка бачить у тобі більше. Яка знає: попереду ще стільки див", - привітала сина Катерина Реп'яхова.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук вітав молодшого сина з півріччям. Шоумен також показував, як Тимофій помітно підріс та змінився.

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