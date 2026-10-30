ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
1 хв

Віктор Павлік показав рідкісне фото з 86-річною мамою: який вигляд має його найрідніша людина

Співак поділився зворушливим сімейним кадром, на якому постав поруч із 86-річною Олександрою Григорівною.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Віктор Павлік

Віктор Павлік

Український співак Віктор Павлік показав рідкісне фото з мамою Олександрою Григорівною, якій виповнилося 86 років, і розчулив сімейним моментом.

Артист нечасто ділиться родинними кадрами зі своєю мамою. Цього разу він зробив виняток і опублікував спільне селфі в Instagram-історіях. На світлині Віктор та Олександра Григорівна усміхаються в об’єктив камери. Для особливої атмосфери співак обрав музичний супровід, який має для нього символічне значення. Зокрема, на тлі звучить композиція «Чуєш, мамо» — відомий хіт Назарія Яремчука, який свого часу виконував і сам Павлік.

Віктор Павлік із мамою / © instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік із мамою / © instagram.com/viktorpavlik

Олександра Григорівна мешкає в Теребовлі на Тернопільщині. Сам співак давно живе в Києві, однак намагається не втрачати зв’язку з найріднішою людиною та за можливості приїжджає до неї в гості.

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка показала його обличчя з жахливим набряком і гематомою після невдалої операції.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie