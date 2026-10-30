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Віктор Павлік показав рідкісне фото з 86-річною мамою: який вигляд має його найрідніша людина
Співак поділився зворушливим сімейним кадром, на якому постав поруч із 86-річною Олександрою Григорівною.
Український співак Віктор Павлік показав рідкісне фото з мамою Олександрою Григорівною, якій виповнилося 86 років, і розчулив сімейним моментом.
Артист нечасто ділиться родинними кадрами зі своєю мамою. Цього разу він зробив виняток і опублікував спільне селфі в Instagram-історіях. На світлині Віктор та Олександра Григорівна усміхаються в об’єктив камери. Для особливої атмосфери співак обрав музичний супровід, який має для нього символічне значення. Зокрема, на тлі звучить композиція «Чуєш, мамо» — відомий хіт Назарія Яремчука, який свого часу виконував і сам Павлік.
Олександра Григорівна мешкає в Теребовлі на Тернопільщині. Сам співак давно живе в Києві, однак намагається не втрачати зв’язку з найріднішою людиною та за можливості приїжджає до неї в гості.
Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка показала його обличчя з жахливим набряком і гематомою після невдалої операції.