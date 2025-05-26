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Віктор Павлік показав рідкісне фото з рідною сестрою і який вигляд вони мали в дитинстві
Артист публічно звернувся до рідної людини.
Український співак Віктор Павлік показав свою старшу рідну сестру.
У день народження Людмили артист оприлюднив з нею спільне архівне фото. На зображенні ще маленького Віктора тримає на руках його старша сестра. У дописі співак звернувся до іменинниці й залишив їй чимало теплих побажань. Зокрема, подякував за те, що завжди підтримує.
"Людочко, рідна моя! З Днем народження тебе! Ти — не просто сестра, ти моя підтримка, порадниця і рідна душа. Дякую за твою доброту, терпіння, турботу і щирість. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для тепла, радості, любові й гармонії. Нехай доля приносить лише хороших людей і приємні несподіванки. Ти заслуговуєш на все найкраще — і навіть більше. Я тебе дуже люблю і міцно обіймаю!" – привітав артист.
У коментарях долучилися до привітань і також засипали Людмилу привітаннями:
Найкращі побажання з Днем народження
Міцного здоровʼя та усіх Божих ласк!
Щирі вітання іменинниці
Нагадаємо, нещодавно зірки українського шоубізнесу вітали українців з Днем Києва й ділилися особливими історіями про нього.