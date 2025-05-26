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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
1 хв

Віктор Павлік показав рідкісне фото з рідною сестрою і який вигляд вони мали в дитинстві

Артист публічно звернувся до рідної людини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Віктор Павлік

Віктор Павлік / © instagram.com/viktorpavlik

Український співак Віктор Павлік показав свою старшу рідну сестру.

У день народження Людмили артист оприлюднив з нею спільне архівне фото. На зображенні ще маленького Віктора тримає на руках його старша сестра. У дописі співак звернувся до іменинниці й залишив їй чимало теплих побажань. Зокрема, подякував за те, що завжди підтримує.

"Людочко, рідна моя! З Днем народження тебе! Ти — не просто сестра, ти моя підтримка, порадниця і рідна душа. Дякую за твою доброту, терпіння, турботу і щирість. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для тепла, радості, любові й гармонії. Нехай доля приносить лише хороших людей і приємні несподіванки. Ти заслуговуєш на все найкраще — і навіть більше. Я тебе дуже люблю і міцно обіймаю!" – привітав артист.

Віктор Павлік з сестрою / © instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік з сестрою / © instagram.com/viktorpavlik

У коментарях долучилися до привітань і також засипали Людмилу привітаннями:

  • Найкращі побажання з Днем народження

  • Міцного здоровʼя та усіх Божих ласк!

  • Щирі вітання іменинниці

Нагадаємо, нещодавно зірки українського шоубізнесу вітали українців з Днем Києва й ділилися особливими історіями про нього.

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Дата публікації
Кількість переглядів
324
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