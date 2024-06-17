Віктор Павлік показав рідкісне фото з тещею-красунею та як вся родина день народження сина святкувала

Український співак Віктор Павлік з дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою організували казкове свято для 3-річного сина Михасика.

Так, з нагоди нещодавнього дня народження хлопчика зіркове подружжя орендувало локацію за містом і запросило аніматорів з розважальною програмою для діток. На святі було присутньо чимало маленьких гостей, які разом з іменинником брали участь в іграх і різноманітних активностях.

Віктор Павлік на дні народженні сина з родиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік на дні народженні сина з родиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік на дні народженні сина з родиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік на дні народженні сина з родиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

До слова, день народження Михасика був тематичним – у морському стилі. Тож, всі запрошені та родина Віктора Павліка одяглися відповідно. Зокрема, зірковий батько з 3-річним іменинником обрали для себе матроски. Також на святі була присутня теща співака, вбрана в довгу бірюзову сукню. На згадку про казковий день всі разом вони зробили спільне фото на тлі морських декорацій і поділилися ним у фотоблогу.

Віктор Павлік на дні народженні сина з родиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Все минуло так, як я уявляла. Ми щасливі!", - поділилася враженнями від свята Катерина.

Також щасливе подружжя поділилося світлинами, де вони позують лише вдвох і з сином.

Віктор Павлік на дні народженні сина з родиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік на дні народженні сина з родиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік на дні народженні сина з родиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, Михасику Павліку 15 червня виповнилося 3 роки. Зіркові батьки показали, як привітали сина та який сюрприз йому зробили.

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