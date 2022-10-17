Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою та онуком

Виконавець Віктор Павлік після тривалої розлуки зустрівся зі своєю єдиною донькою та онуком.

І, звісно ж, у своєму Instagram співак не зміг не поділитися декількома знімками з рідними людьми. На одному з фото Павлік позує перед камерою з помітно підрослим онуком, а на іншому – з єдиною донькою Христиною.

Віктор Павлік з онуком / Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Провідав доцю та онука", - підписав знімок співак.

Віктор Павлік з донькою / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Загалом, у коментарях під дописом прихильники виконавця просто засипали їх компліментами. Хтось зазначив, що донька дуже схожа на тата, а хтось звернув увагу, що Христина старша за Катерину Реп'яхову – дружину Віктора Павліка. Співак навісь не став заперечувати, а навпаки додав, що Катя молодша за його доньку на сім років.

Дуже гарна донечка, схожа на тата

Донька старша за дружину

Така доросла!

Зазначимо, востаннє Віктор Павлік бачився з донькою ще до початку повномасштабної війни – 10 січня. Тоді Христина святкувала день народження, а татко приїхав її привітати.

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