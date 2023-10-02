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Віктор Павлік показав рідкісне фото зі старшим сином та дорослим онуком

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Віктор Павлік показав рідкісне фото зі старшим сином та дорослим онуком

Віктор Павлік із сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Артист поділився сімейним контентом.

Український співак Віктор Павлік показав рідкісне фото зі своїм старшим сином Олександром та дорослим онуком Давидом, якому в листопаді виповниться 14 років.

Сімейною світлиною виконавець поділився в Instagram. На знімку Олександр позував у білій футболці, а поруч із ним був його син Давид, який обіймав тата.

"Син Сашко та онук Давид! Мої!" – підписав фото Віктор Павлік та додав смайлик у вигляді червоного серця.

Син та онук Віктора Павліка / © instagram.com/viktorpavlik
Син та онук Віктора Павліка / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Зазначимо, Олександр – син співака від першого шлюбу, який народився у квітні 1984 року. Музикант розлучився з мамою свого первістка, коли йому були лише два тижні. Нині в них чудові стосунки, а Олександр добре ладнає з молодою дружиною батька – Катериною Реп'яховою, яка молодша за нього самого на 10 років. До речі, первісток Віктора Павліка пішов його стопами і також зайнявся музикою.

Нагадаємо, у виконавця з молодою дружиною різниця у віці майже 30 років. Пару через це часто критикують у соцмережах та порівнюють з "батьком та донькою". Нещодавно Катерина Реп'яхова відповіла на хейт через різницю у віці з Віктором Павліком.

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Дата публікації
Перегляди
1890
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