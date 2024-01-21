Віктор Павлік показався з родиною 29-річної дружини і замилував спільними кадрами

Артист відіграв концерт у Дніпрі й вирушив на свято до брата коханої.

Український співак Віктор Павлік показав, як минула зустріч з родиною його дружини, блогерки Катерини Реп'яхової, у Дніпрі.

Дружина Павліка у своєму фотоблогу розповіла про свято у родині. Її рідний брат святкував день народження. З цієї нагоди вся родина зібралася разом за вечерею в ресторані. На зображенні поруч з Катериною також можна помітити Віктора Павліка та їхнього дворічного сина Михайлика. Окрім них, за столом сиділи брат Катерини і її мама, теща знаменитості.

Віктор Павлік з дружиною і її родиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

До слова, подружжя також потішило шанувальників спільною світлиною, де Реп'яхова ніжно обіймає коханого і вони обидва усміхаються.

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Також перед тим Віктор Павлік у Дніпрі відіграв сольний концерт. Ба більше, на сцену він запросив свого сина Михайлика і публічно подякував за його народження своїй дружині, яка стояла за лаштунками під сценою.

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова також навідувала родину артиста. Вона разом з сином поїхала до своєї свекрухи й показала, як вони провели час і що бабуся подарувала онукові.

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