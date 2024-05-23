Віктор Павлік потрапив до реанімації та переніс складну операцію: "Пів години зупинки серця"

Дружина українського співака Віктора Павліка – блогерка та бізнесвумен Катерина Реп'яхова – шокувала, що чоловік потрапив до реанімації.

Обраниця музиканта розповіла про тяжкий період, який їй довелося пережити. Віктор Павлік потрапив до лікарні з проблемами серця. Виконавцеві була необхідна термінова операція. Катерина розповіла, що хірургічне втручання минуло з ускладненнями.

Віктору Павліку зробили операцію на серці / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сама операція тривала чотири години. Однак в ході цього у співака сталася на пів години зупинка серця. Віктор Павлік був під'єднаний до апарату штучного кровообігу та ШВЛ. Музикантові довелося два дні перебувати в реанімації.

"10 днів у лікарні, чотири години операції, пів години зупинки мого коханого серця, пів години апарату штучного кровообігу, дві доби в реанімації, пів доби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам. Дві доби без зв'язку та дві доби нескінченних дзвінків до реанімації", - шокувала Катерина.

Віктору Павліку зробили операцію на серці / Фото: instagram.com/repyahovakate

Загалом, Віктор Павлік 10 днів провів у лікарні. Реп'яхова розповіла, що нині він почувається значно краще та одужує.

"Нарешті реабілітація. Для мене це була вічність…Це були надскладні дні, які ми пережили разом", - поділилася блогерка.

Віктору Павліку зробили операцію на серці / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нині вже все найстрашніше позаду. Утім, для блогерки цей період видався жахливим. Дружина Віктора Павліка хвилювалася за свого чоловіка та його стан здоров'я. Катерина пригадує, що співак у реанімації взагалі не розмовляв та жодним чином не реагував на її появу.

"Коли вперше прийшла до реанімації, він не розмовляв, нічого не питав і навіть не радів мені", - зізналась блогерка.

Віктору Павліку зробили операцію на серці / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, на початку травня Катерина Реп'яхова розповідала, що Віктору Павліку робитимуть операцію на серці. Ситуація була критичною, тож хірургічне втручання необхідно було зробити терміново. Виконавцеві мали замінити один із клапанів на штучний, адже його вийшов з ладу та припинив виконувати свої функції.

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