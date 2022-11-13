Віктор Павлік присвятив романтичну пісню "зоряній" дружині та показав відео з сімейного фотосету

Артист випустив композицію "Зоряна моя дружина".
Український співак Віктор Павлік потішив шанувальників музичною новинкою.
Так, світ побачила романтична композиція виконавця "Зоряна моя дружина", яку він присвятив своїй коханій Катерині Реп'яховій. Раніше Катерина вже ділилася фрагментами з цього треку у своєму Instagram. Тепер же в фанатів Павліка є змога почути пісню повністю.
Разом з композицією Віктор Павлік оприлюднив й відео, яке було зняте під час сімейної фотосесії артиста з дружиною та маленьким сином Михасиком. Тоді виконавець взяв з собою на знімання гітару і вперше для коханої заспівав трек:
"З піснями чоловіка протягом всього життя, починаючи зі школи! Ось дожила і до пісні, присвяченої мені", – прокоментувала прем'єру Катерина.
Своєю чергою, шанувальники поділилися враженнями від треку: "Пісня до сліз. Дуже чуттєва", "Чудова пісня! Дякую вашій родині за українську музику!", "просто мурахи шкірою! Голос Віктора Франковича - вогонь".
Нагадаємо, не так давно Катерина Реп'яхова ділилася, як вона познайомилася з Віктором Павліком, фанаткою якого була з дитинства. Дівчина зізналася, що просто вдало завітала на черговий концерт майбутнього чоловіка, який тоді відбувався у Миколаєві.
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