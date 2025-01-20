Віктор Павлік приїхав до 84-річної мами та здивував її сюрпризом

Артист з дружиною заїхав у гості до рідної людини.
Український співак Віктор Павлік показав рідкісну зустріч з мамою Олександрою Григорівною.
До рідної людини виконавець навідався зі своєю дружиною, бізнесвумен Катериною Репяховою. Подружжя на шляху до гірськолижного курорту заїхало до Теребовлі, що в Тернопільській області. Обраниця співака у фотоблогу поділилася зворушливими кадрами зустрічі.
Так, перед тим, як побачитися з Олександрою Григорівною, пара купила для неї букет троянд. А вже поблизу хатини Віктор обмінявся ніжними поцілунками з 84-річною мамою та вручив їй квіти, чому вона була неабияк рада.
Крім того, Павлік запропонував допомогу рідній людині. Зокрема, поставив букет у вазу й наточив ножі. Також родина сфотографувалася на згадку у хаті та провела час за розмовами з обіймами.
І хоч на кадрах не було помітно Репяхової, яка знімала зворушливу зустріч мами й сина, але вона з теплом висловилася про коханого: "Твоя любов вчить, як у світі жити".
Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік тішив фанів рідкісним фото із онуком і єдиною 38-річною донькою Христиною.
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