Віктор Павлік приїхав до 84-річної мами та здивував її сюрпризом

Артист з дружиною заїхав у гості до рідної людини.

Український співак Віктор Павлік показав рідкісну зустріч з мамою Олександрою Григорівною.

До рідної людини виконавець навідався зі своєю дружиною, бізнесвумен Катериною Репяховою. Подружжя на шляху до гірськолижного курорту заїхало до Теребовлі, що в Тернопільській області. Обраниця співака у фотоблогу поділилася зворушливими кадрами зустрічі.

Так, перед тим, як побачитися з Олександрою Григорівною, пара купила для неї букет троянд. А вже поблизу хатини Віктор обмінявся ніжними поцілунками з 84-річною мамою та вручив їй квіти, чому вона була неабияк рада.

Віктор Павлік з мамою / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з мамою / Фото: instagram.com/repyahovakate

Крім того, Павлік запропонував допомогу рідній людині. Зокрема, поставив букет у вазу й наточив ножі. Також родина сфотографувалася на згадку у хаті та провела час за розмовами з обіймами.

І хоч на кадрах не було помітно Репяхової, яка знімала зворушливу зустріч мами й сина, але вона з теплом висловилася про коханого: "Твоя любов вчить, як у світі жити".

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з мамою / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік тішив фанів рідкісним фото із онуком і єдиною 38-річною донькою Христиною.

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