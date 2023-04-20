Віктор Павлік про проблеми з мовленням у маленького сина: "Він розуміє нас, але не реагує"

Український співак Віктор Павлік поділився, чи розповідає маленькому сину Михайлу про повномасштабне вторгнення рф до України.

За словами Віктора Франковича, Михасик, якому 15 червня виповниться два роки, поки що не знає про війну. Зірковий батько не говорить про це сину, оскільки в хлопчика є певні проблеми з мовленнєвим апаратом:

"Мій син у своєму віці поки не розуміє, що таке війна. Він ще не розмовляє. Можу говорити до нього півдня: "Сину! Мішо! Михасику!". І ми знаємо, що він чує й розуміє нас, але не реагує. Тобто немає такого, щоб я до нього звернувся, а він відповів: "Що?". То що ж йому казати? Нащо розповідати про те, що в новинах? Зараз він цього не розуміє. Як стане старшим, то точно знатиме все: мама буде розповідати щось, я підказуватиму", - прокоментував Павлік під час знімань шоу "ЄПитання".

Віктор Павлік з сином Михайликом / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Також виконавець зізнався, що через роботу мало часу проводить з сином. Натомість хлопчиком здебільшого займається мама, дружина Павліка Катерина Реп'яхова. Коли ж у артиста бувають вільні дні, він їх присвячує Михасику:

"Бавлюся з ним, щось розповідаю, даю вітамінку D, коли я вдома. А коли мене немає, то нагадую мамі про це. Називаю сина "левчиком": він у нас трохи зарослий. І обов'язково розчісую його. Міша дуже любить таку процедуру. Маю для цього класний і якісний англійський гребінець, який подарувала дружина. А ще з сином час від часу відвідуємо басейн. Михасик давно вже ходить на заняття з плавання, любить водичку", - розповів Павлік.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова ділилася, що у їхнього маленького сина є певні проблеми зі здоров'ям. Через що блогерка вже звернулася до лікаря. За словами Реп'яхової, у хлопчика затримка мовлення.

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