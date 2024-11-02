Віктор Павлік розкрив, як його 40-річний син під час війни виїхав до США і відкрив там бізнес

Український співак Віктор Павлік розповів, як його 40-річний син виїхав з родиною під час повномасштабної війни до США.

Виконавець говорить, що Олександр покинув країну два роки тому. Наразі він проживає разом із родиною в США. Віктор Павлік достеменно не знає, як саме його син перетнув кордон, однак говорить, що він або отримав "зелену картку", або запрошення від вірян по християнській лінії.

"Олександр виїхав до США. Вже два роки він там живе разом із сім'єю. Вони отримали чи то "зелену картку", чи як там воно називається, я не знаю, або запрошення було з боку вірян по християнській лінії, щось таке. Я так до ладу не знаю, яким чином він туди поїхав, тому що він дорослий. Олександру на сьогодні 40 років", - розповів артист на YouTube-каналі "Rostyslove Production".

Віктор Павлік із сином Олександром / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік говорить, що за кордоном Олександр не сидить, склавши руки. Зокрема, син виконавця заснував власний бізнес – відкрив школу, де навчає дітей вокалу та грі на музичних інструментах. До речі, здебільшого вся творчість стосується України. Окрім того, Олександр активно розвиває свою музичну кар'єру та навіть готує концерти на підтримку рідної країни, де триває жахлива війна.

"Саша в Америці має школу, займається вихованням дітей, навчає дітей співати, грати українські пісні, щоправда, вони грають в стилі рок. Він займається навчанням 10-15 дітей різної вікової категорії. Він з ними займається, вони в нього навчаються, знімають кліпи про Україну красиві, він мені часом висилає, я це бачу, чую", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Луна разом із 38-річним чоловіком-українцем виїхала з України до Іспанії. Артистка вже прокоментувала, як її коханий перетнув кордон.

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