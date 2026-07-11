Віктор Павлік розкрив, який дохід вважає достатнім для комфортного життя у Києві

Віктор Павлік

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Український співак Віктор Павлік назвав суму, яку вважає мінімально необхідною для комфортного життя в Києві, та зізнався, скільки грошей витрачає сам.

Артист відверто поговорив про фінансовий бік життя у столиці. За його словами, нинішні ціни диктують зовсім інші правила, ніж кілька років тому. Тому для людини, яка живе в Києві та покриває всі щоденні потреби, потрібен стабільний дохід. Павлік переконаний, що йдеться не про розкіш, а про базовий комфорт. Саме тому він озвучив суму, яку вважає мінімально прийнятною.

«Ну 1000 доларів мінімум. Тобто 44 тисячі гривень — це якийсь такий самий мінімум», — зазначив артист у коментарі Ангеліні Пичик.

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Віктор Павлік / © instagram.com/angelina_pichik

Втім, власні витрати співака виявилися значно більшими. Виконавець каже, що його щомісячний бюджет лише на найнеобхідніше фактично удвічі перевищує названу суму. Йдеться про повсякденні потреби та звичні витрати, без яких він не уявляє комфортного життя.

«Ну напевно мені треба х2 до того, що я казав про мінімальну суму. Порядку 100 тисяч гривень, якось так», — поділився Павлік.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік розповів про приліт поблизу його ЖК.

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