Віктор Павлік розкрив своє ставлення до пластичних операцій молодшої на 29 років дружини

Віктор Павлік та Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

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Український співак Віктор Павлік зізнався, як ставиться до пластичних операцій молодшої на 29 років дружини, блогерки Катерини Реп’яхової.

Обраниця музиканта тричі наважувалася лягти під ніж пластичного хірурга. Зокрема, Катерина 2023 року зробила ринопластику та ліпофілінг підборіддя. Цього року блогерка знову наважилася на зміни в зовнішньому вигляді. Дружина Павліка зробила ментопластику. Та, як зізнається співак на проєкті “Ближче до зірок”, він був проти пластичних операцій і просив дружину відмовитися від цієї ідеї. Утім, у Катерини була своя думка, а на інші вона не зважала.

“Мене ж ніхто не запитує. Моя думка від самого початку, я кажу, що я не прихильник того, щоб вмішуватися у тіло взагалі. Я знаю, що вона все одно не послухається мене, моєї думки. Я казав, що не треба, але вона, звичайно, то зробила. І мама їй не заборонить, і я їй не можу заборонити. Така її врода. Така в неї натура: якщо вона вирішила щось робити, то вона це робить”, — поділився співак.

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Катерина Реп’яхова після пластичної операції / © instagram.com/repyahovakate

Зазначимо, в майбутньому Катерина Реп’яхова планує зробити ще одну пластичну операцію — маммопластику. Утім, лягати під ніж пластичного хірурга блогерка поки що не квапиться. Дружина Павліка зізнавалась, що ще хоче стати мамою донечки, а вже після цього планувати операцію.

До речі, Катерина Реп’яхова вже показувала, який вигляд має її обличчя після ментопластики. Щоправда, кінцевий результат буде помітний аж через пів року.