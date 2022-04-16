Віктор Павлік розповів, хто з російських зірок підтримав його після вторгнення РФ в Україну

У виконавця небагато знайомих у країні-агресорі.

Український співак Віктор Павлік розповів, хто з російських зірок підтримав його після того, як РФ почала повномасштабну війну проти України.

У програмі "Зірковий шлях" Народний артист поділився, що у нього не так багато друзів у країні-агресорі. Втім, не лишилися осторонь виконавці Олексій Глизін та Микола Трубач.

"Трубач тим більше українець, з Миколаївської області. Він давно переїхав до Росії у Москву. Звичайно, писав мені багато. Питався – як, що. Чи ти здоровий, чи все нормально. Писав, що дуже хвилюється за мене, за Україну, за українців", - розповів Павлік.

Микола Трубач

Втім, Віктор не став запитувати у друга, чи планує він повертатися до України: "Він сам знає що він робить і як йому жити", - зазначив Павлік.

А от Олексій Глизін не міг одразу повірити, що Росія дійсно напала на Україну:

"А Льоша Глизін не часто. За цей період рази два мені телефонував, писав: "Як так. Хіба таке може бути? Це ж неможливо". Кажу: "Льош, так є". Надсилав йому дуже багато фотографій і різних відео. Він, як то кажуть, охав ахав. Каже: "Ну як так, у 21 сторіччі, 2022 рік на дворі. Все прогресивне людство, все цивілізовано і вже не можна знайти якісь крапки дотику?". Я кажу: "Льоша, ну що ти говориш. Які крапки дотику, як ти подивися, що у нас робиться, як все по-звірськи і так далі", - пояснив Павлік.

Віктор Павлік, Олексій Глизін, Григорій Лепс

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