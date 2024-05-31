Віктор Павлік розповів про реабілітацію після складної операції на серці: "Ледве стою"

Український співак Віктор Павлік вперше після складної операції на серці із заміни клапана розповів про свій стан і обмеження, яких йому радили дотримуватися лікарі.

Так, виконавець в ЖВЛ зізнався, що його реабілітація триватиме ще не один місяць. Зокрема, Віктор пожалівся, що досі місце операції та розрізу болить, тому він втамовує біль за допомогою ліків. Окрім того, зірка пояснив, що за рекомендаціями лікарів має дотримуватися певних правил. Так, Павліку не можна підіймати важкого та сідати за кермо.

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Зараз ледве стою. Зараз чешеться грудна клітка, бо все заживає. Грудина болить, дуже сильно болить. Рятуюся знеболювальними. Не можна навіть їздити за кермом автомобіля, хоча я сідаю. Мінімум місяць, а краще два-три мені не можна нічого підіймати важчого за один кілограм. Тобто я навіть дитину не можу взяти на руки. Все літо не можна за мотоцикл сідати, а хочеться. Ось це біда", - розповів артист.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік з молодшою на майже 30 років дружиною Катериною Реп'яховою зіграли весілля. Пара влаштувала святкову церемонію на четверту річницю шлюбу, де свідком став їхній син Михасик.

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