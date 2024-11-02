Віктор Павлік розповів про спілкування з донькою від ексдружини та про її розлучення

Український співак Віктор Павлік висловився про спілкування з донькою від ексдружини та розкрив подробиці про її особисте життя.

За словами артиста, Христина наразі живе у Рівному. Жінка виховує сина Вадима. З батьком своєї дитини Христина розлучилася. Утім, співак запевняє, що в особистому житті в його доньки все гаразд, адже вона зараз перебуває в стосунках.

"Христина живе у Рівному, виховує сина Вадима. Вадику вже понад 10 років, навіть точно не знаю скільки, 11-12, щось таке. Виховує сина, вона розлучена, син з нею. Де її колишній чоловік Юра - я не знаю. Знаю тільки, що він їй квартиру лишив. Вона живе в цій квартирі, яку їй залишив чоловік. Вона зустрічається з якимось молодим чоловіком, в неї все добре. Навіть якусь машину собі купили", - розповів виконавець на YouTube-каналі "Rostyslove Production".

Віктор Павлік з донькою Христиною та онуком / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік зізнається, що занадто відвертого спілкування між ними немає. Утім, вони телефонують одне одному, цікавляться справами та станом здоров'я. Також артист говорить, що в разі потреби допомагає Христині фінансово.

"Де вона працює? Мені здається, що вона зараз просто не працює. Я її не запитую, вона мені нічого не каже. Ми тільки так: "Привіт, доню, привіт, тату, як справи? Живі, здорові, як здоров'я, все добре?". Якщо треба, часом допомагаю фінансово. А так - все добре", - додав артист.

Донька Віктора Павліка / Фото: instagram.com/miss_chris_rv

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік розповів, як його 40-річний син під час війни виїхав з України до США. Також виконавець поділився, яким бізнесом Олександр зайнявся за кордоном.

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