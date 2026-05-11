Віктор Павлік розсекретив відпустку дружини на круїзному лайнері та чому відмовляється з нею їхати

Віктор Павлік із дружиною / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Український співак Віктор Павлік розсекретив відпустку дружини, блогерки Катерини Реп'яхової, на круїзному лайнері.

Так, незабаром розпочнеться літо. Це час, коли знаменитості активно насолоджуються відпочинком. Дружина Віктора Павліка не виняток. Обраниця виконавця разом з їхніми сином, мамою та сестрою вирушить у подорож на круїзному лайнері. Співак на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що відпочинок триватиме майже 10 днів, і вони курсуватимуть Європою.

"Цього року вони їдуть в липні разом із мамою та сестрою рідною на кораблі. З Барселони вони вирушають у плавання Європою. Дуже очікуємо цього. Це буде лайнер, майже 10 днів", - поділився артист з Анною Севастьяновою.

Реклама

Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/repyahovakate

Проте сам Віктор Павлік залишається в Україні, хоча в нього є законні підстави перетинати кордон: по-перше, артистові 60 років, тож він вже не підлягає мобілізації, а, по-друге, після операції на серці в нього третя група інвалідності. Однак знаменитість все ж таки відмовляється від відпочинку. Співак говорить, що поки в Україні триває війна, він не може собі дозволити такі подорожі, адже вважає це недоречним.

"Можу, але я не хочу. Серце у мене болить. Багато моїх друзів воюють, багато захищають Україну, я хоч душею та серцем з ними тут, в Україні. Катя пропонувала поїхати до Туреччини самим, Михасика залишити мамі. Але моя позиція бути тут, поки така ситуація в Україні. Хоча дійсно, я можу, і після операції на серці у мене є третя група інвалідності, і за віком. Поки не до відпочинку", - зазначив співак.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Дядя Жора ВТРАТИВ КВАРТИРУ! БАЙДАК мав розмову із ЗЕЛЕНСЬКИМ! ПАВЛІК відправляє родину геть?!

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік спантеличив заявою про позашлюбного сина. Артист неабияк здивував свою дружину.

Реклама

Новини партнерів