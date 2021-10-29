Віктор Павлік спантеличив фото, де постав із густою шевелюрою та борідкою

Декому з фанів артист нагадав Філіпа Кіркорова.
Український співак Віктор Павлік вдався до спогадів.
Артист вирішив згадати минулі часи та передивився архівні фото. Одне з них 55-річний зірка опублікував на сторінці в Instagram.
На світлині знаменитість постав у блискучому костюмі із густою шевелюрою, тоненькими вусами та борідкою. Виконавець загадково усміхається на камеру і дещо нагадує турецького султана.
У коментарях спантеличені фани залишили коментарі. Так, декому артист нагадав Філіпа Кіркорова.
- Не те! Наш Віктор український
- ЙоМаЙо
- Ооо! Скільки років цій фотці?
- Павлік Філіп Бедросович
Зі свого боку, молода дружина зірка відреагувала на публікацію смайликами, де зображено сміх.
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