Віктор Павлік спантеличив фото, де постав із густою шевелюрою та борідкою

Віктор Павлік спантеличив фото, де постав із густою шевелюрою та борідкою

Декому з фанів артист нагадав Філіпа Кіркорова.

Український співак Віктор Павлік вдався до спогадів.

Артист вирішив згадати минулі часи та передивився архівні фото. Одне з них 55-річний зірка опублікував на сторінці в Instagram.

На світлині знаменитість постав у блискучому костюмі із густою шевелюрою, тоненькими вусами та борідкою. Виконавець загадково усміхається на камеру і дещо нагадує турецького султана.

Віктор Павлік / instagram.com/viktorpavlik

У коментарях спантеличені фани залишили коментарі. Так, декому артист нагадав Філіпа Кіркорова.

Не те! Наш Віктор український

ЙоМаЙо

Ооо! Скільки років цій фотці?

Павлік Філіп Бедросович

Зі свого боку, молода дружина зірка відреагувала на публікацію смайликами, де зображено сміх.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання