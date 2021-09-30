Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова вперше показали обличчя сина: "Який красень"

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова вперше показали обличчя сина: "Який красень"

Мишко дуже схожий на свого зіркового батька.

Український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп'яхова вперше показали обличчя маленького сина.

Подружжя вирішило задовільнити цікавість прихильників та опублікували ніжні фото з тримісячним Михайликом. На сторінках в Instagram пара запостила чорно-білі світлини з хлопчиком.

Віктор Павлік з дружиною та сином / instagram.com/repyahovakate

"Знайомтеся, Михайло Павлик! На кого схожий не запитую", – написала Катя.

Звісно, адже одразу помітно, що малюк – копія свого зіркового батька.

Артист, який нещодавно зізнався, що переймається через свою різницю у віці з новонародженим сином, також розмістив зворушливий знімок з ним.

Віктор Павлік з сином / instagram.com/viktorpavlik

"Коханий Михасик", – ніжно написав він.

Замилувані юзери одразу почали писати компліменти у коментарях. Так, фоловери зазначили, що син подружжя дуже красивий.

Який красень

Ну нарешті! Він у вас незрівнянний

Чудові! Михасик схожий на батька

Копія та гордість татка

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова вперше показала обличчя однорічної донечки. Марійка – копія свого братика.

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