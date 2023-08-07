Віктор Павлік у роковини смерті сина довів до сліз зворушливим зверненням до покійного Павла

Сина артиста не стало три роки тому.
Український співак Віктор Павлік розчулив зверненням до покійного сина, якого не стало три роки тому.
Виконавець у своєму Instagram вшанував пам'ять Павла. Артист опублікував архівні кадри з сином, а також адресував йому зворушливі слова зі своєї пісні "Мій Янгол", від яких на очах навертаються сльози.
Мене ти бачиш з неба щохвилини...
Приходиш в сни з недоспаних ночей,
Так пахнеш цвітом вишні і калини...
І як в дитинстві линеш до грудей…
Твій номер телефону не стираю,
До тебе в рай, синочку, додзвонюсь...
На нашу зустріч з вірою чекаю…
За тебе Богу кожен день молюсь….
Сину, сину, я тебе кохаю…
Усім серцем обіймаю я,
Найдорожчий…Золотий… Чекаю...
Янгол-охоронець мій…
Зазначимо, сина Віктора Павліка Павла не стало три роки тому. Життя 21-річного хлопця 7 серпня 2020 року забрала страшна хвороба – рак хребта. Про недугу сина Віктор Павлік та його ексдружина Лариса Созаєва, мама Павла, дізналися 2018 року, коли у нього несподівано почали відмовляти ноги. Після здачі всіх аналізів лікарі поставили страшний діагноз – саркома. Павло Павлік пройшов тривале лікування, однак хвороба, на жаль, не відступила і хлопця не стало.
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