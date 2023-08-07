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Віктор Павлік у роковини смерті сина довів до сліз зворушливим зверненням до покійного Павла

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Віктор Павлік у роковини смерті сина довів до сліз зворушливим зверненням до покійного Павла

Віктор Павлік із сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Сина артиста не стало три роки тому.

Український співак Віктор Павлік розчулив зверненням до покійного сина, якого не стало три роки тому.

Виконавець у своєму Instagram вшанував пам'ять Павла. Артист опублікував архівні кадри з сином, а також адресував йому зворушливі слова зі своєї пісні "Мій Янгол", від яких на очах навертаються сльози.

Віктор Павлік із сином / © instagram.com/viktorpavlik
Віктор Павлік із сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Мене ти бачиш з неба щохвилини...
Приходиш в сни з недоспаних ночей,
Так пахнеш цвітом вишні і калини...
І як в дитинстві линеш до грудей…

Твій номер телефону не стираю,
До тебе в рай, синочку, додзвонюсь...
На нашу зустріч з вірою чекаю…
За тебе Богу кожен день молюсь….

Сину, сину, я тебе кохаю…
Усім серцем обіймаю я,
Найдорожчий…Золотий… Чекаю...
Янгол-охоронець мій…

Покійний син Віктора Павліка / © instagram.com/viktorpavlik
Покійний син Віктора Павліка / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Зазначимо, сина Віктора Павліка Павла не стало три роки тому. Життя 21-річного хлопця 7 серпня 2020 року забрала страшна хвороба – рак хребта. Про недугу сина Віктор Павлік та його ексдружина Лариса Созаєва, мама Павла, дізналися 2018 року, коли у нього несподівано почали відмовляти ноги. Після здачі всіх аналізів лікарі поставили страшний діагноз – саркома. Павло Павлік пройшов тривале лікування, однак хвороба, на жаль, не відступила і хлопця не стало.

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Дата публікації
Перегляди
1040
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