Віктор Павлік у роковини смерті сина прийшов на його могилу та адресував Павлу щемливі слова

Як відомо, юнак пішов з життя 7 серпня 2020 року внаслідок саркоми. Павлику був всього 21 рік.

В Instagram-stories музикант оприлюднив відео, де показав могилу своєї дитини.

"Синочку, сьогодні два роки, як ти пішов з цього світу", – сказав у відео він.

Могила Павла Павлика / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Також зірка присвятив Павлу допис у своєму Facebook. Знаменитість поділився, що якби син поборов страшну хворобу – захищав би Україну під час повномасштабної війни.

"Син у кращому світі, де нема ні болю, ні жалю… Янгол. Сподіваюсь, що тобі там добре з Господом. Ти в раю, я знаю. Інакше ти б зі своїми побратимами боронив би Неньку. Господь тебе забрав до себе. У Бога свої плани. Спочивай, синку у Бозі. Скоро ми всі там зустрінемось. І Буся до тебе пішла. Ти так її любив… Лети мій янголе, лети і борони нас і Україну своїм крилом. Тато любить", – написав артист.

Нагадаємо, мама Павла також поділилася думками щодо смерті свого єдиного сина. Також Лариса Созаєва зізналася, що після трагедії вона змінилася.

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