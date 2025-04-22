Віктор Павлік уперше за тривалий час показав 41-річного сина та публічно звернувся до нього

Віктор Павлік / © instagram.com/viktorpavlik

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Український співак Віктор Павлік поділився рідкісними родинним контентом.

Виконавець доволі часто ділиться кадрами зі своїм наймолодшим сином Михасиком. Проте дуже рідко афішує життя решти своїх дітей. Проте у день народження свого первістка Олександра він зробив виняток. Так, сьогодні, 22 квітня, Павлік опублікував фото з іменинником і замилував їхніми обіймами в однакових футболках.

Крім того, співак адресував Олександру вітань з нагоди його 41-річчя й на кадрі написав: "Синку, з днем народження!".

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Віктор Павлік з сином / © instagram.com/viktorpavlik

Зазначимо, Олександр — найстарший син Віктора Павліка. Зірковий батько ще до народження первістка розійшовся з його матір'ю. Утім, родичі однаково підтримують зв'язок. До того ж теперішня дружина виконавця Катерина Реп'яхова також у теплих дружніх стосунках з Олександром. Під час війни чоловік живе у США та розвиває там бізнес.

Нагадаємо, нещодавно зіркова тренерка Марина Боржемська привітала свого батька з днем народження. Зокрема, показала їхні фото, зроблені десятки років тому та приголомшила їхнім виглядом.