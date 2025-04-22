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Віктор Павлік уперше за тривалий час показав 41-річного сина та публічно звернувся до нього
Артист привітав рідну людину зі святом.
Український співак Віктор Павлік поділився рідкісними родинним контентом.
Виконавець доволі часто ділиться кадрами зі своїм наймолодшим сином Михасиком. Проте дуже рідко афішує життя решти своїх дітей. Проте у день народження свого первістка Олександра він зробив виняток. Так, сьогодні, 22 квітня, Павлік опублікував фото з іменинником і замилував їхніми обіймами в однакових футболках.
Крім того, співак адресував Олександру вітань з нагоди його 41-річчя й на кадрі написав: "Синку, з днем народження!".
Зазначимо, Олександр — найстарший син Віктора Павліка. Зірковий батько ще до народження первістка розійшовся з його матір'ю. Утім, родичі однаково підтримують зв'язок. До того ж теперішня дружина виконавця Катерина Реп'яхова також у теплих дружніх стосунках з Олександром. Під час війни чоловік живе у США та розвиває там бізнес.
Нагадаємо, нещодавно зіркова тренерка Марина Боржемська привітала свого батька з днем народження. Зокрема, показала їхні фото, зроблені десятки років тому та приголомшила їхнім виглядом.