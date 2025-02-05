Віктор Павлік в образі гуцула віртуозно переспівав конкурсну пісню FIЇNKA на "Євробачення"

Схоже, виконавець вже визначився з фавориткою на нацвідборі.

Український співак Віктор Павлік підтримав учасницю нацвідбору на "Євробачення-2025" FIЇNKA та віртуозно переспівав її конкурсну пісню.

Схоже, артист визначився з фавориткою. На нацвідборі виконавець вболіватиме за гуцульську співачку FIЇNKA. Ба більше, виконавець вже й встиг підтримати фіналістку нацвідбору. Зокрема, він віртуозно переспівав її трек "Культура" та навіть одягнувся у відповідне гуцульське вбрання.

Виступ Віктор Павлік почав із гри на трембіті. Після цього артист у своїй інтерпретації виконав хіт "Культура". Зробив він все це на подвір'ї, де яскраво сяяли сонячні промені.

Віктор Павлік в гуцульському образі переспівав хіт учасниці нацвідбору FIЇNKA

Співачка FIЇNKA вже відреагувала на ролик, де Віктор Павлік виконує її конкурсний трек. Вона зробила репост відео та показала підписникам в Instagram свою пісню у виконанні артиста.

Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться 8 лютого о 18:30. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомить ім'я переможця. Поки ж пропонуємо дізнатися, де дивитися нацвідбір, як голосувати та кому букмекери прогнозують перемогу.

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