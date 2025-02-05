Віктор Павлік в образі гуцула віртуозно переспівав конкурсну пісню FIЇNKA на "Євробачення"

Схоже, виконавець вже визначився з фавориткою на нацвідборі.
Український співак Віктор Павлік підтримав учасницю нацвідбору на "Євробачення-2025" FIЇNKA та віртуозно переспівав її конкурсну пісню.
Схоже, артист визначився з фавориткою. На нацвідборі виконавець вболіватиме за гуцульську співачку FIЇNKA. Ба більше, виконавець вже й встиг підтримати фіналістку нацвідбору. Зокрема, він віртуозно переспівав її трек "Культура" та навіть одягнувся у відповідне гуцульське вбрання.
Виступ Віктор Павлік почав із гри на трембіті. Після цього артист у своїй інтерпретації виконав хіт "Культура". Зробив він все це на подвір'ї, де яскраво сяяли сонячні промені.
Співачка FIЇNKA вже відреагувала на ролик, де Віктор Павлік виконує її конкурсний трек. Вона зробила репост відео та показала підписникам в Instagram свою пісню у виконанні артиста.
Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться 8 лютого о 18:30. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомить ім'я переможця. Поки ж пропонуємо дізнатися, де дивитися нацвідбір, як голосувати та кому букмекери прогнозують перемогу.
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