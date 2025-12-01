ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1622
Час на прочитання
2 хв

Віктор Павлік відреагував на заміжжя ексдружини Созаєвої, з якою він прожив у шлюбі понад 20 років

Також артист розкрив, в яких вони зараз стосунках.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лора Созаєва та Віктор Павлік

Лора Созаєва та Віктор Павлік

Український співак Віктор Павлік відреагував на заміжжя колишньої дружини Лори Созаєвої, з якою він прожив у шлюбі понад 20 років.

Артист розірвав стосунки з ексобраницею ще 2016 року. Відтоді у виконавця склалось особисте життя, а у вересні Созаєва повідомила, що вийшла заміж. Віктор Павлік на проєкті "Тур зірками" говорить, що його колишня вже давно уклала шлюб. Артист не вітав Лору зі змінами в особистому житті. Тим не менш, співак зізнається, що щиро радий за Созаєву. Виконавець запевняє, що бажає колишній дружині лише щастя і йому набагато спокійніше, що вона не самотня.

"Це не нещодавно (вийшла заміж – прим. ред.), а вже досить давно. Кілька років вже, не знаю, скільки точно. Я не вітав, не писав повідомлення, не контактував. Слава Богу, що вона знайшла собі супутника в житті. Це приємно! Мені спокійніше так на душі, аніж щоб вона залишалась самотньою. Я радий за неї. Тішуся, що так є. Хотів сказати, може, ще народить дитину, але, напевно, навряд чи. Все ж таки людині вже за 50, це, напевно, складно" – коментує артист.

Колишня дружина Віктора Павліка з новим чоловіком / © show.obozrevatel.com

Колишня дружина Віктора Павліка з новим чоловіком / © show.obozrevatel.com

Також Віктор Павлік запевняє, що між ним та його колишньою дружиною немає жодного негативу. Артист говорить, що цінує роки, що вони прожили разом, і поважає ексобраницю. Щоправда, співак і зізнається, що не підтримує зв'язок із Созаєвою.

"Негативу жодного між нами немає, я дуже поважаю її. І, звичайно, ціную наші прожиті роки, нашого спільного сина Павла, який в кращому світі. Абсолютно негативу жодного між нами немає. Ми просто не спілкуємося. Не те, що спеціально. У мене на душі все добре, все спокійно. Ми, що змогли, зробили", - додав артист.

Зазначимо, Віктор Павлік та Лора Созаєва понад 20 років прожили в шлюбі. 2016 року подружжя розійшлося. У них був спільний син Павло. На жаль, хлопець помер у віці 21 року від онкологічного захворювання.

Наразі Віктор Павлік перебуває в шлюбі з блогеркою Катериною Реп'яховою. Нещодавно дружина артиста жалілась на невдалі спроби завагітніти. У подружжя вже є спільний син Михась, якому зараз чотири рочки.

Дата публікації
Кількість переглядів
1622
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie