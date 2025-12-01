Віктор Павлік відреагував на заміжжя ексдружини Созаєвої, з якою він прожив у шлюбі понад 20 років

Лора Созаєва та Віктор Павлік

Реклама

Український співак Віктор Павлік відреагував на заміжжя колишньої дружини Лори Созаєвої, з якою він прожив у шлюбі понад 20 років.

Артист розірвав стосунки з ексобраницею ще 2016 року. Відтоді у виконавця склалось особисте життя, а у вересні Созаєва повідомила, що вийшла заміж. Віктор Павлік на проєкті "Тур зірками" говорить, що його колишня вже давно уклала шлюб. Артист не вітав Лору зі змінами в особистому житті. Тим не менш, співак зізнається, що щиро радий за Созаєву. Виконавець запевняє, що бажає колишній дружині лише щастя і йому набагато спокійніше, що вона не самотня.

"Це не нещодавно (вийшла заміж – прим. ред.), а вже досить давно. Кілька років вже, не знаю, скільки точно. Я не вітав, не писав повідомлення, не контактував. Слава Богу, що вона знайшла собі супутника в житті. Це приємно! Мені спокійніше так на душі, аніж щоб вона залишалась самотньою. Я радий за неї. Тішуся, що так є. Хотів сказати, може, ще народить дитину, але, напевно, навряд чи. Все ж таки людині вже за 50, це, напевно, складно" – коментує артист.

Реклама

Колишня дружина Віктора Павліка з новим чоловіком / © show.obozrevatel.com

Також Віктор Павлік запевняє, що між ним та його колишньою дружиною немає жодного негативу. Артист говорить, що цінує роки, що вони прожили разом, і поважає ексобраницю. Щоправда, співак і зізнається, що не підтримує зв'язок із Созаєвою.

"Негативу жодного між нами немає, я дуже поважаю її. І, звичайно, ціную наші прожиті роки, нашого спільного сина Павла, який в кращому світі. Абсолютно негативу жодного між нами немає. Ми просто не спілкуємося. Не те, що спеціально. У мене на душі все добре, все спокійно. Ми, що змогли, зробили", - додав артист.

Зазначимо, Віктор Павлік та Лора Созаєва понад 20 років прожили в шлюбі. 2016 року подружжя розійшлося. У них був спільний син Павло. На жаль, хлопець помер у віці 21 року від онкологічного захворювання.

Наразі Віктор Павлік перебуває в шлюбі з блогеркою Катериною Реп'яховою. Нещодавно дружина артиста жалілась на невдалі спроби завагітніти. У подружжя вже є спільний син Михась, якому зараз чотири рочки.