Віктор Павлік відверто розповів про сварки з молодою дружиною та як вона його обзиває

Віктор Павлік та Катерина Реп’яхова / © instagram.com/repyahovakate

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Український співак Віктор Павлік, який раніше висловився про вінчання, відверто розповів про сварки з дружиною, блогеркою Катериною Реп’яховою.

Виконавець тепло відгукується про свою обраницю. Артист говорить, що неабияк кохає Катю, вона є чудовою мамою для їхнього 3-річного сина. Утім, як і у всіх родин, між ними час від часу бувають сварки. На проєкті "Тур зірками" Павлік говорить, що серйозних скандалів між ними не виникає. Проте іноді він може посваритися з дружиною через якісь дрібниці.

“Дружина каже, що я аутист. Я не знаю, що це таке…Напевно, як і у всіх сім’ях, є якісь моменти. Щось десь не там поклала, я не можу знайти, і починається з якихось дрібничок…До скандалу — ні, але трохи на підвищені тони виходити…До різанини не доходить”, — жартує співак.

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Віктор Павлік із дружиною та сином / © instagram.com/repyahovakate

Також Віктор Павлік розповів про щомісячні витрати на 3-річного сина. У Михася затримка мовлення. Тож, батьки роблять все можливе, аби з цим боротися. Хлопчик ходить до логопеда, на музику, співи, танці, іпотерапію. Віктор Павлік говорить, що щомісяця на це йде близько 10-15 тисяч гривень.

“Заняття з сином обходяться недешево. А занять багато! І логопед, і одні розвивалки, й інші, і на музику, і на співи, і на танці, і на іпотерапію. Я думаю, на місяць на Михасика йде тисяч 10-15. Катя ж блогер, і в них багато є моментів по взаєморозрахунку”, — зізнається артист.

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік зізнався, як ставиться до пластичних операцій дружини. Зокрема, Катерина Реп’яхова неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга.