Віктор Павлік висловився про молоду дружину та як вони збираються дивувати фанів: "Відкрию таємницю"

Український співак Віктор Павлік заговорив про творчі плани та як їх втілюватиме разом з дружиною.

Так, виконавець, заінтригував майбутнім спільним дуетом з дружиною, бізнесвумен і блогеркою Катериною Реп'яховою. Як виявилося, зараз подружжя перебуває на стадії вибору майбутньої пісні. Віктор також додає, що кохана його завжди надихає, радиться й підтримує.

"Відкрию таємницю. Обов'язково буде (дует – прим. ред.), сто відсотків. Коли – не знаю. А чому ще нема, тому що дружина довго обирає пісню з репертуару або ж якусь народну. Вона мене надихає. Дружина дуже допомагає, радимося й частіше їй показую вже готові роботи. Бо могла заборонити або сказати щось… Ми би дуже довго б почали до тієї пісні підходити", - зізнався артист в інтерв'ю М1.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Крім того, виконавець розповів про свою реакцію на хейт довкола його персони. Віктор зізнається, що в силу свого віку він і справді чутливий до схожих висловлювань в Мережі. Тому всіляко намагається відсторонитися від читання критики, яка дістається як його творчому, так і особистому життю.

"Мені складно, бо я у віці людина. І є стривожена нервова система. Я намагаюся просто нічого не читати. Я в принципі вразливий, як і багато людей. Катя мені завжди підказує, щоб я не звертав увагу й не читав. Але дійсно, немає часу. Я й коментарі інколи лише читаю", - наголосив співак.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова різко відповіла на коментар, де їхнього з музикантом сина назвали інвалідом. Блогерка пояснила, як насправді діагноз 3-річного Михасика відображається на його житті.

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