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Віктор Павлік вийшов на зв'язок після того, як молода дружина натякнула на їхній розрив

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Віктор Павлік вийшов на зв'язок після того, як молода дружина натякнула на їхній розрив

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / instagram.com/repyahovakate

Подружжя серйозно посварилося.

Український співак Віктор Павлік вийшов на зв'язок після сварки з молодою дружиною Катею Реп'яховою.

Так, днями концертна директорка артиста у сльозах заявила, що її коханий не підтримав її наміри судитися з колишньою дружиною зірки – Лорою Созаєвою. Більше того, Катерина зробила гучну заяву, натякнувши на їхній розрив.

"Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо разом. Я одна у цій війні", - прокоментувала блогерка.

Катерину Реп'яхову образив Віктор Павлік / © instagram.com/repyahovakate
Катерину Реп'яхову образив Віктор Павлік / instagram.com/repyahovakate

Невдовзі Віктор вийшов на зв'язок у Мережі. Так, зірка запостив у своєму Instagram фото з їхнім маленьким сином Михайликом і зізнався обраниці в коханні.

Віктор Павлік з сином / © instagram.com/viktorpavlik
Віктор Павлік з сином / instagram.com/viktorpavlik

"Коханий Михасик. Синочку, я тебе дуже люблю. Ми дуже любимо нашу маму", – написав виконавець.

У коментарях підписники взялися захищати Катерину.

  • Люблять не словами, а вчинками
  • Тому не ображайте Катю. Раз взяли на себе відповідальність за молоду дівчину, то треба цього притримуватися і берегти
  • Тоді чому вона плаче у сторіз?

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