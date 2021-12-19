Віктор Павлік вийшов на зв'язок після того, як молода дружина натякнула на їхній розрив

Віктор Павлік вийшов на зв'язок після того, як молода дружина натякнула на їхній розрив

Подружжя серйозно посварилося.

Український співак Віктор Павлік вийшов на зв'язок після сварки з молодою дружиною Катею Реп'яховою.

Так, днями концертна директорка артиста у сльозах заявила, що її коханий не підтримав її наміри судитися з колишньою дружиною зірки – Лорою Созаєвою. Більше того, Катерина зробила гучну заяву, натякнувши на їхній розрив.

"Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо разом. Я одна у цій війні", - прокоментувала блогерка.

Катерину Реп'яхову образив Віктор Павлік / instagram.com/repyahovakate

Невдовзі Віктор вийшов на зв'язок у Мережі. Так, зірка запостив у своєму Instagram фото з їхнім маленьким сином Михайликом і зізнався обраниці в коханні.

Віктор Павлік з сином / instagram.com/viktorpavlik

"Коханий Михасик. Синочку, я тебе дуже люблю. Ми дуже любимо нашу маму", – написав виконавець.

У коментарях підписники взялися захищати Катерину.

Люблять не словами, а вчинками

Тому не ображайте Катю. Раз взяли на себе відповідальність за молоду дівчину, то треба цього притримуватися і берегти

Тоді чому вона плаче у сторіз?

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