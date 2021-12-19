Віктор Павлік вийшов на зв'язок після того, як молода дружина натякнула на їхній розрив

Подружжя серйозно посварилося.
Український співак Віктор Павлік вийшов на зв'язок після сварки з молодою дружиною Катею Реп'яховою.
Так, днями концертна директорка артиста у сльозах заявила, що її коханий не підтримав її наміри судитися з колишньою дружиною зірки – Лорою Созаєвою. Більше того, Катерина зробила гучну заяву, натякнувши на їхній розрив.
"Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо разом. Я одна у цій війні", - прокоментувала блогерка.
Невдовзі Віктор вийшов на зв'язок у Мережі. Так, зірка запостив у своєму Instagram фото з їхнім маленьким сином Михайликом і зізнався обраниці в коханні.
"Коханий Михасик. Синочку, я тебе дуже люблю. Ми дуже любимо нашу маму", – написав виконавець.
У коментарях підписники взялися захищати Катерину.
- Люблять не словами, а вчинками
- Тому не ображайте Катю. Раз взяли на себе відповідальність за молоду дівчину, то треба цього притримуватися і берегти
- Тоді чому вона плаче у сторіз?
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