Віктор Павлік вперше після крапельниць вийшов на зв'язок і звернувся до шанувальників

Український співак Віктор Павлік вперше після різкого погіршення стану здоров'я вийшов на зв'язок зі своїми прихильниками.

Зірка з нагоди свят записав відеопривітання і опублікував його у своєму фотоблогу. Зокрема, Віктор побажав миру і здоров'я для всіх у новому році.

"Всіх вірян вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю від усієї душі міцного здоров'я. З приходом Нового року. Щоб рік новий настав і нова ера. І щоб якомога швидше настала перемога. Всі будьте здорові й щасливі. З Різдвом Христовим і з прийдешнім Новим роком. Ваш Віктор Павлік", - привітав артист.

До того ж сьогодні, 31 грудня, співак святкує свій день народження. Зі святом його вже привітали друзі, колеги та дружина. Зокрема, Катерина Реп'яхова запостила у своїх сторіз світлину знаменитості й ніжно привітала його з 58-річчям. За що він публічно подякував коханій.

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Зазначимо, днями співак Віктор Павлік опинився під крапельницями вдома. Відповідним фото поділилася його дружина. Реп'яхова розповіла, що у чоловіка діагностували гіпертонічний криз. На щастя, обійшлося без ускладнень.

Читайте також: