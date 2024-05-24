Віктор Павлік вперше після реанімації вийшов на зв'язок і розчулив зверненням до фанів

Український співак Віктор Павлік, який нещодавно переніс операцію на серці, показався у Мережі.

Так, у фотоблогу дружина співака Катерина Реп'яхова вже запостила перші кадри з виписування чоловіка з лікарні й повідомила, що його "життю тепер нічого не загрожує". До того ж блогерка зізналася, що артист дуже легко переніс реабілітацію. Так, майже одразу після переведення з реанімації у звичайну палату співак почувався дуже добре. Ба більше, за тиждень після виходу з лікарні Павлік вже взяв гітару до рук.

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Окрім того, за словами Катерини, її коханому хірурги не розрізали грудну клітку для заміни серцевого клапана, а лише обійшлися маленьким надрізом у зоні серця.

"Хірурги зробили Віктору Франковичу мінідоступ. Таким чином реабілітація буде в рази швидше, вона вже минає… Тобто йому не розрізали повністю грудну клітку, не розводили ребра, а зробили мінінадріз і клапан заводили через судини. І його стан здоров'я дозволив це зробити, тому вчора він вже взяв гітару в руки та співав", - розповіла Реп'яхова.

Як зізнається дружина Павліка, зірка дуже довго наважувався на операцію, але зрештою зробив це задля сина. І наприкінці Катерина розчулила зверненням Віктора Павліка до неї та підписників: "Привіт всім, кохані мої, любі підписники. Катюшо, я тебе так люблю, зайченя, ти собі уявити не можеш, сонечко!".

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, тривалий час Катерина Реп'яхова розповідала про погіршення здоров'я чоловіка. І наголошувала, що Віктору Павліку терміново треба робити хірургічне втручання і замінювати один із серцевих клапанів на штучний, адже його вийшов з ладу та припинив виконувати свої функції.

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