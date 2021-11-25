Віктор Павлік вперше втрутився у скандал між ексдружиною та Реп'яховою

Співаку увірвався терпець.

Український співак Віктор Павлік не витримав скандалів між колишньою дружиною Лорою Созаєвою та теперішньою коханою Катею Реп'яховою.

Після чергової привселюдної сварки жінок артисту увірвався терпець і він вперше висловився на цю тему.

Так, на сторінці в Instagram зірка написав, не любить всі ці розбірки і йому дуже прикро, що вкотре це трапляється з його сім'єю.

"Я довго мовчав... Я дуже сильно поважаю свою колишню дружину, я їй сильно вдячний багато за що. Я підтримував її завжди, все, що від мене залежало. А іноді навіть проти волі моєї теперішньої дружини. Але!!! Вкотре бачити образливі слова від колишньої в сторону моєї дружини я не маю сил. Так буває, наші дороги розійшлись. Я пішов! І я хотів цього!" – заявив виконавець.

Віктор Павлік / instagram.com/viktorpavlik

Віктор наголосив, що не жалкує ні про що, додавши, що Катя подарувала йому друге життя.

"Але зараз не про це. Я, тобі, Лора, віддам все, що ми нажили. Мені нічого не потрібно, головне, будь щаслива! Дуже тебе прошу! Просто будь щаслива. І надалі я тобі нічого не винен", – повідомив він.

Судячи з цього, знаменитість вирішив залишити квартиру Созаєвій і не ділити майно. Також виконавець вимкнув можливість коментувати допис. Тож, що думають його прихильники, поки що невідомо.

Зауважимо, сьогодні Катерина Реп'яхова опублікувала допис, де повідомила, що хтось декілька днів поспіль атакує її рекламодавців ботами. Катя натякнула на Лору. У відповідь Созаєва мовчати не стала і записала ролик, де назвала теперішню дружину колишнього "нахабною тварюкою".

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