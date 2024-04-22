Віктор Павлік вперше за тривалий час показав свого 40-річного сина і привітав його з важливим святом

Первісток українського співака Віктора Павліка доволі рідкісний гість у його фотоблогу.

Утім, сьогодні, 22 квітня, Олександр святкує ювілей. Старшому синові артиста виповнюється 40 років. Тож, в Instagram Віктор Павлік привітав сина з важливим святом.

У фотоблогу артист вперше за тривалий час опублікував їхнє спільне фото. На знімку співак показав, який вигляд має його 40-річний син.

Окрім того, Віктор Павлік адресував Олександрові теплі слова з привітаннями. Артист наголосив, що 40 років – це вже важливий вік. Виконавець у день народження сина побажав йому найголовнішого – міцного здоров'я та благополуччя.

Віктор Павлік із сином Олександром / Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Сину, щиро вітаю ! Тобі 40...Ого-го! Це вже серйозна дата! Я щиро бажаю тобі насамперед міцного здоров'я, господнього благословення і щоб у тебе було все добре в житті! Люблю!" – звернувся до сина співак.

Зазначимо, Олександр – це первісток Віктора Павліка. Хоч із мамою свого сина артист розійшовся ще до його народження, але це не завадило їм побудувати теплі та дружні стосунки. Також син Павліка чудово ладнає з його молодою дружиною Катериною Реп'яховою, яка молодша за нього на 10 років.

Загалом, Віктор Павлік виховує трьох дітей. Утім, Катерина хоче народити ще донечку. Раніше дружина Віктора Павліка пожалілася, що артист більше не хоче мати дітей, і пояснила чому.

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