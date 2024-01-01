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Віктор Павлік вперше за тривалий час показав свого старшого сина та дорослого онука

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Віктор Павлік вперше за тривалий час показав свого старшого сина та дорослого онука

Віктор Павлік / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Виконавець поділився рідкісним сімейним контентом.

Український співак Віктор Павлік 31 грудня святкував день народження. Артистові виповнилося 58 років.

У цей святковий день виконавець отримав чимало різних привітань та теплих слів з побажаннями. Звісно ж, Павліка привітали і його діти. Артист показав, як це зробив старший син Олександр, а також опублікував фото з ним.

Віктор Павлік зі старшим сином / © instagram.com/viktorpavlik
Віктор Павлік зі старшим сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Світлини, якими поділився Павлік, були зроблений в різний час. То артист разом із сином позував перед камерою влітку, то катався на байках, то святкував Новий рік.

Віктор Павлік зі старшим сином / © instagram.com/viktorpavlik
Віктор Павлік зі старшим сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Співак показав і рідкісний кадр свого 14-річного онука Давида. На знімку, яким поділився Павлік, перед камерою позували його сини Олександр та зовсім маленький Михась. Поруч з ними стояв дорослий онук артиста Давид.

Віктор Павлік із синами та онуком / © instagram.com/viktorpavlik
Віктор Павлік із синами та онуком / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Зазначимо, Олександр Павлік – первісток Віктора Павліка. Хлопець народився у квітні 1984 року. З мамою Олександра співак розійшовся, коли синові було всього два тижні. Тим не менш, у них склалися чудові стосунки. Олександр добре ладнає з батьком, а також із його молодою дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою, за яку він сам старший на 10 років.

Віктор Павлік зі старшим сином / © instagram.com/viktorpavlik
Віктор Павлік зі старшим сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Нагадаємо, нещодавно співачка Alyosha показала рідкісне фото зі своїм чоловіком, співаком Тарас Тополею. Також артистка похизувалася, як їхні сини та донька вже помітно підросли.

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Дата публікації
Перегляди
673
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