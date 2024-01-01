Віктор Павлік вперше за тривалий час показав свого старшого сина та дорослого онука

Виконавець поділився рідкісним сімейним контентом.
Український співак Віктор Павлік 31 грудня святкував день народження. Артистові виповнилося 58 років.
У цей святковий день виконавець отримав чимало різних привітань та теплих слів з побажаннями. Звісно ж, Павліка привітали і його діти. Артист показав, як це зробив старший син Олександр, а також опублікував фото з ним.
Світлини, якими поділився Павлік, були зроблений в різний час. То артист разом із сином позував перед камерою влітку, то катався на байках, то святкував Новий рік.
Співак показав і рідкісний кадр свого 14-річного онука Давида. На знімку, яким поділився Павлік, перед камерою позували його сини Олександр та зовсім маленький Михась. Поруч з ними стояв дорослий онук артиста Давид.
Зазначимо, Олександр Павлік – первісток Віктора Павліка. Хлопець народився у квітні 1984 року. З мамою Олександра співак розійшовся, коли синові було всього два тижні. Тим не менш, у них склалися чудові стосунки. Олександр добре ладнає з батьком, а також із його молодою дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою, за яку він сам старший на 10 років.
Нагадаємо, нещодавно співачка Alyosha показала рідкісне фото зі своїм чоловіком, співаком Тарас Тополею. Також артистка похизувалася, як їхні сини та донька вже помітно підросли.
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