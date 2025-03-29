Віктор Павлік визвірився на хейтерів молодшої дружини, яка зробила третю пластичну операцію

Віктор Павлік з дружиною / © instagram.com/repyahovakate

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Український співак Віктор Павлік публічно захистив молодшу на 29 років дружину Катерину Реп'яхову й серйозно полаявся з користувачами у Мережі.

Не секрет, що блогерка нещодавно зробила пластичну операцію на обличчі та удосконалила контур підборіддя. Катерині вставили спеціальний імплант, який допоміг їй досягти обличчя її мрії. І поки щаслива дружина Павліка проходить реабілітацію, у Мережі деякі юзери такі зміни зовнішності сприйняли доволі критично.

На шквал негативних коментарів у Facebook неочікувано став відповідати сам Павлік. 59-річний виконавець не стримував емоцій та подекуди відповідав хейтерам агресивно. І наголосив, що не треба виливати бруд на його кохану й якщо нецікаво читати про неї новини, то варто просто проходити повз.

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Коментарі Віктора Павліка / © Facebook

Коментарі Віктора Павліка / © Facebook

Коментарі Віктора Павліка / © Facebook

Коментарі Віктора Павліка / © Facebook

Утім, насамкінець знаменитість зробив дуже грубу необачну публічну заяву: "О, зібралися тварини… Істинне лице ваше тут! Навіть дикі тварини в лісі не такі виродки, як ви, хто тут поливає отрутою. Господи, куди ж світ котиться. Горіти вам в пеклі".

Коментар Віктора Павліка / © Facebook

Після таких доволі жорстких відповідей і принижень з боку Віктора Павліка юзери дорікнули йому, що так поводитися публічній людині не варто. Тим паче, що зірки самі провокують такі публічні обговорення, коли діляться контентом про своє життя.

Шановний, якщо ви робите дописи, то будьте готові до коментарів. Вважаю, що на цей час це недоречним

Вікторе Павліку, читаючи ваші коментарі, зрозуміли, що саме ви не вихований і нікому нецікавий горе-артист! Була кращої думки про вас! Можете не відповідати – мене ваша думка не цікавить!

Боже, опуститися до рівня базарної баби і відповідати на всі коментарі – це страх

Нагадаємо, нещодавно співак Іво Бобул також поскандалив у Мережі. Він наткнувся на шахраїв і виказав усе, що про них думає.