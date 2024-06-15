Віктор Павлік з дружиною привітали сина з 3-річчям і показали сюрприз для нього

Вже зранку іменинник отримав вітання від батьків.
Український співак Віктор Павлік з дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою привітав їхнього сина з особливим святом.
Сьогодні, 15 червня, Михасику виповнилося 3 роки. З цієї нагоди зіркові батьки присвятили хлопчику допис і адресували багато теплих слів, побажавши щасливого майбутнього.
"Коханий, з днем народження! Щасливої долі тобі! Божого благословення! Тато і мама поруч, Михасику Павлик", - написав Віктор Павлік.
Своєю чергою Катерина також привітала маленького іменинника й показала їхню родинну святкову фотосесію у фотоблогу.
"Мій Всесвіт, моє життя! Мій син! Найдорожче, що є в моєму житті! Мій Михасику, з Днем народження! Щаслива бути твоєю мамою. Я вірю в тебе, пишаюся тобою, безмежно люблю тебе…", - замилувала блогерка.
Окрім того дружина Павліка поділилася кадрами, як вони зранку вітали сина з 3-річчям. Так, подружжя прикрасило кімнату кульками й привітало сина одразу після його пробудження.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова відсвяткувала свій ювілей й показала, як разом з найріднішими зустріла своє 30-річчя.
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