Віктор Павлік з дружиною привітали сина з 3-річчям і показали сюрприз для нього

Український співак Віктор Павлік з дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою привітав їхнього сина з особливим святом.

Сьогодні, 15 червня, Михасику виповнилося 3 роки. З цієї нагоди зіркові батьки присвятили хлопчику допис і адресували багато теплих слів, побажавши щасливого майбутнього.

"Коханий, з днем народження! Щасливої долі тобі! Божого благословення! Тато і мама поруч, Михасику Павлик", - написав Віктор Павлік.

Віктор Павлік з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Своєю чергою Катерина також привітала маленького іменинника й показала їхню родинну святкову фотосесію у фотоблогу.

"Мій Всесвіт, моє життя! Мій син! Найдорожче, що є в моєму житті! Мій Михасику, з Днем народження! Щаслива бути твоєю мамою. Я вірю в тебе, пишаюся тобою, безмежно люблю тебе…", - замилувала блогерка.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Син Віктора Павліка і Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Окрім того дружина Павліка поділилася кадрами, як вони зранку вітали сина з 3-річчям. Так, подружжя прикрасило кімнату кульками й привітало сина одразу після його пробудження.

Син Віктора Павліка і Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Син Віктора Павліка і Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова відсвяткувала свій ювілей й показала, як разом з найріднішими зустріла своє 30-річчя.

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